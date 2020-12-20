В Україні запускають новий лоукост

Новий український лоукост Bees Airline планує запуск рейсів на кінець січня 2021 року і опублікував першу інформацію про свій сервіс. Про це пише avianews.

Згідно з інформацією з сайту авіаперевізника, зараз він проходить процес сертифікації в Державіаслужбі України та базуватиметься в київському аеропорту Жуляни.

Парк Bees Airline перший час буде складатися з двох Boeing 737-800 2010 року випуску, які раніше літали в МАУ. В їх салоні буде розміщено максимальне число місць – 189. Навесні 2021 року авіакомпанія розраховує отримати ще два авіалайнера такої ж моделі.

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«В цілому, ми ставимо досить амбітні плани розвитку власної маршрутної мережі, і незабаром буде відкрито продаж квитків на перші заплановані маршрути», – заявив гендиректор Bees Airline Микола Савостьянов.

Свої польоти авіакомпанія почне з чартерних маршрутів, після чого відкриє регулярні рейси.

Cервіс

Згідно з оприлюдненими даними, Bees Airline буде використовувати тільки три тарифи економ класу:

Найдешевший тариф Light включає тільки перевезення ручної поклажі і не дозволяє повернення і зміна квитка.

Тариф Smart включає багаж 23 кг і дозволяє змінювати дату вильоту при оплаті штрафу 50 євро і різниці між тарифами.

Тариф Flex включає багаж 23 кг, дозволяє змінювати дату перельоту без оплати штрафу і повернення авіаквитка при оплаті збору 50 євро.

Стандартна норма ручної поклажі у Bees Airline становить один предмет з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 7 кг. Додатково на борт можна буде брати чоловічу, жіночу сумку або ноутбук, пальто або куртку, харчування для дитини і один пакет з товарами Duty Free.

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Фото: avinews