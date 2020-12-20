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«Швидкі» почали добиратися до хворих швидко»: Зеленський пояснив, чому під час пандемії будують дороги

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський переконаний, що інфраструктура дуже важлива у боротьбі із пандемією, бо «швидкі почали добиратись до хворих швидко». Про це він розповів в інтерв’ю New York Times, передає пресслужба Офісу президента.

 

«Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші «швидкі» почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А в нас, на жаль, таке було – на сході України була велика пожежа, й траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з’явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів», – каже Зеленський.

Він зазначає, що чинна влада зробила «чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років».

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«За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі. Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали. Не можна зупинятися», – зазначає президент.

Зеленський переконаний, що за чотири-п’ять років є шанс побудувати в Україні всі інфраструктурні вузли.

Зазначимо, у інтерв’ю Володимир Зеленський мав на увазі президентську програму «Велике будівництво». Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, у Рахунковій палаті заявляли, що гроші із Фонду з боротьби з коронавірусом пішли на будівництво доріг та амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям. Проте апарати для штучної вентиляції легень на кошти фонду не закуповували.

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