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Поліція розшукує чоловіка, який погрожував розправою жителю Славської ОТГ

Вероніка Рой

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Поліція Славської громади розшукує чоловіка, котрий погрожував розправою жителю Славської ОТГ. Про це у Facebook інформує Славська селищна рада.

 

«Поліція Славської громади просить допомогти встановити особу невідомого чоловіка, який погрожував розправою жителю одного із сіл ОТГ», – мовиться у повідомленні.

У селищній раді додають, що будь-яка інформація буде корисною та анонімність гарантовано. Усім, кому відома будь-яка інформація, просять звертатися до офіцерів за тел.: 0979790511, 0972397315, 0966591495.

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Фото: Славська селищна рада

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