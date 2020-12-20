21 грудня Львівщину огорне туман

У понеділок, 21 грудня, на Львівщині прогнозують суху погоду, але можливий туман. Про це інформує Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, понеділок на Львівщині буде хмарним, опадів не передбачається. Температура вночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 4 градусів тепла. Вітер південно-західний 3-8 м/с.

Також 21 грудня вночі та вранці – місцями туман видимістю 200 – 500 м. На дорогах можлива ожеледиця.

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