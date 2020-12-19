Збірна України проведе два матчі відбору на ЧС-2022 у Львові

Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо місця проведення домашніх матчів національної збірної України з командами Фінляндії та Казахстану у відбірному турнірі ЧС-2022, передає пресслужба УАФ.

Розглянувши пропозиції, виконком УАФ визначив стадіон «Арена Львів» у Львові місцем проведення поєдинків кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022 Україна — Фінляндія (28 березня 2021 року) та Україна — Казахстан (31 березня 2021 року).

До слова, національна збірна ще жодного разу не програвала на Арені Львів.

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