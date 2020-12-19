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Стан багатодітної матері, у якої було через COVID було уражено 90% легень, покращився

Вероніка Рой

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Багатодітну матір Катерину Терлецьку,  у якої було уражено через коронавірус 90% легень, відключили від апарату штучної вентеляції легень, її стан покращився. Про це у Facebook повідомив чоловік жінки, викладач УКУ отець Петро Терлецький.

 

За його словами, жінка зараз дихає через кисневу маску.

«Повертаючись із відвідин у реанімації дорогого Ігоря Скочиляса, бачу пропущений дзвінок від лікуючої лікарки Катрусі. Негайно відзвонюю і чую тихе: «То я! Так, вже можу говорити». Катрусі забрали трахеостому, відключили від ШВЛ-а, дихає на масці апарата Боброва, тримаючи добру сатурацію!!! Неймовірний світлий дар після пережитої кризи тотального запалення легень ковідом. До одужання ще йти і боротись, але кращого подарунка на свято Миколая годі чекати», – написав Петро Терлецький.

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Жінка підхопила COVID, будучи вагітною. Через коронавірусну інфекцію у Катерини Терлецької було уражено 90% легень. Їй було зроблено кесарський розтин, відтак немовля змогло побачити світ. Зараз лікування дружини священника лікарі змінили, адже небезпеки для дитини немає. Дитину доглядають у центрі для новонароджених

«Даринка далі на ізоляції, оскільки останній тест виявився ковід-позитивним, однак почала сама дихати, легені запрацювали!!! Дякую всій молитовній спільноті за Ваш дар сердець. Дякую медикам за кропітку працю і щире співпереживання!», – додав Петро Терлецький.

Фото: Facebook-сторінка Петра Терлецького.

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