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Населення України скоротилося на 232 тисяч осіб

Вероніка Рой

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Чисельність населення в Україні станом на 1 листопада 2020 року становить 41 млн 670,8 тисяч осіб, скоротившись з початку року на 231,6 тис. осіб, тобто на 0,55%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає «Інтерфакс-Україна».

 

Наразі в Україні залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадає 51 живонароджений.

За даними Держстату, за перші десять місяців поточного року в Україні народилися 247,3 тис. осіб (за той самий період минулого року – 262,3 тис). Натомість померли – 485,7 тис осіб, з них 1,6 тис. дітей віком до 1 року (за той самий період минулого року – 486,8 тис. і 1,9 тис. відповідно).

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Крім того, в Україні за цей самий період зафіксовано від’ємний міграційний приріст населення на 6,9 тис. осіб (за перші десять місяців 2019 року – 12 тис.).

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