На Мостищині розшукують безвісті зниклого 74-річного дідуся

У Мостиському районі оголосили в розшук 74-річного чоловіка, який чотири дні тому виїхав з дому на велосипеді та не повернувся. Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

74-річний Антон Хваліхвост 15 грудня близько 15.00 виїхав з дому на велосипеді та не повернувся. До розшуків безвісно зниклого пенсіонера – жителя міста Мостиська – залучені працівники поліції та небайдужі громадяни.

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Прикмети: середнього зросту, худорлявої статури, волосся пряме, сиве, коротко стрижене, очі сірого кольору, ніс прямий, губи тонкі, деякі зуби відсутні.

Був одягнений в світло-зелену куртку. коричневу шапку, коричневий светр, чорно-білу клітчату сорочку, чорні штани та чорні чоботи.

Усіх, хто може допомогти встановити місце перебування розшукуваного, прохання зателефонувати за номерами (097) 915 18 91, (098) 36 14 359 або на оперативну лінію 102.

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Фото: поліція