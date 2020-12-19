ОСТАННІ НОВИНИ

На Мостищині розшукують безвісті зниклого 74-річного дідуся

Вероніка Рой

|

У Мостиському районі оголосили в розшук 74-річного чоловіка, який чотири дні тому виїхав з дому на велосипеді та не повернувся. Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

 

74-річний Антон Хваліхвост 15 грудня близько 15.00 виїхав з дому на велосипеді та не повернувся. До розшуків безвісно зниклого пенсіонера – жителя міста Мостиська – залучені працівники поліції та небайдужі громадяни.

Реклама партнерів

Прикмети: середнього зросту, худорлявої статури, волосся пряме, сиве, коротко стрижене, очі сірого кольору, ніс прямий, губи тонкі, деякі зуби відсутні.

Був одягнений в світло-зелену куртку. коричневу шапку, коричневий светр, чорно-білу клітчату сорочку, чорні штани та чорні чоботи.

Усіх, хто може допомогти встановити місце перебування розшукуваного, прохання зателефонувати за номерами (097) 915 18 91, (098) 36 14 359 або на оперативну лінію 102.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...