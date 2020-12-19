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Фахівці розповіли, які корисні смаколики краще дарувати дітям

Вероніка Рой

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Даруючи солодощі своїм дітям і близьким на свята, фахівці радять віддавати перевагу корисним смаколикам. Про це інформує Центр громадського здоров’я МОЗ.

 

«День святого Миколая – одне з найулюбленіших новорічних свят. За традицією – чемні діти, та й дорослі, під подушкою знаходять солодощі й подарунки. Даруючи солодощі своїм дітям і близьким на свята, радимо віддавати перевагу корисним смаколикам», – зазначили в ЦГЗ.

Наприклад, як стверджують фахівці:

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  • шоколад можна замінити на цукерки з пастили із натурального соку, приготовану без цукру
  • цукрові льодяники можна замінити на будь-які сухофрукти без додавання цукру
  • пакетований сік можна замінити на натуральний морс чи ягідно-фруктовий чай

Також у ЦГЗ радять уникати обробленої та смаженої їжі: пончики та випічка – бісквіти, пиріжки, печиво, крекери, цукерки тощо. Натомість краще порадуйте свіжими фруктами – яблуками, мандаринами, хурмою, або замороженими чи консервованими фруктами в соку.

«Якщо все ж будете дарувати солодке, переконайтеся, що продукт має низький вміст цукру. Зменшуйте споживання «вільного» цукру. Саме через нього людина найчастіше набирає вагу. А також він може стати причиною порушення обміну речовин, і загрозою розвитку діабету та серцево-судинних захворювань», – додають фахівці.

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