Ексчиновника ЛМР Юрія Гольця виправдали за трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі

Галицький районний суд Львова виправдав Юрія Гольця, який очолював управління житлового господарства Львівської міськради, коли на Грибовицькому сміттєзвалищі трапилась трагедія, що забрала життя чотирьох людей. Ексчиновника звинувачували у службовій недбалості, що спричинила важкі наслідки. Про це пише Zaxid.net.

Виніс вирок у цій справі Галицький районний суд Львова у грудні 2020 року. Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі ввечері 18 грудня, Юрія Гольця обвинувачували у тому, що він не вживав інженерні заходи, які б забезпечили стійкість полігону ТПВ (твердих побутових відходів). Під час судового розгляду, Юрій Голець заявив, що питання експлуатації полігону є у компетенції ЛКП «Збиранка», а у його компетенції «відсутні повноваження безпосередньо контролювати стійкість полігона як споруди». Також Юрій Голець заявив, що не мав повноважень контролювати дотримання кутів ухилів укосів полігону та належне ущільнення та пересипання ізолювальним матеріалом.

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Юрій Голець також вважає, що обвинувачення начебто він не ініціював виготовлення проєкту експлуатації полігону та здійснення складування відходів згідно такого проєкту, є безпідставними. Оскільки ним було розроблено проєкт рекультивації полігону, який і передбачав порядок експлуатації полігону з його поетапним закриттям.

Згідно з експертним висновком, трагедія на сміттєзвалищі трапилась через неналежну технологію ущільнення, перешарування території, недотримання кутів укосів, невідведення інертного газу. Щоб дотриматись кутів ухилу, потрібно було збільшити площу або припинити засипати сміття.

Як вказано у висновку, ймовірно, загорання сталось тому, що температура на полігоні була більше 25о і мав бути полив полігону. Версію щодо підпалу полігону не виключають, однак немає жодних доказів, які б це підтвердили.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала Юрія Гольця невинним у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинила важкі наслідки. У вироку суду вказано, що трагедія трапилась через неналежне виконання своїх обов’язків директором ЛКП «Збиранка» Богданом Горбалем та начальником полігону Олександром Купричем. Справа щодо них ще перебуває на розгляді суду.

Зазначимо, 16 серпня 2016 року Галицький районний суд Львова взяв під варту екс-директора ЛКП «Збиранка» та його заступника у справі Грибовицького сміттєзвалища.

Нагадаємо, трагедія на Грибовицьому сміттєзвалищі сталася в кінці травня 2016 року. Трагедія забрала життя трьох пожежників та еколога ЛКП «Збиранка».

Додамо також, що проти Юрія Гольця порушена ще одна кримінальна справа. У 2016 році його затримали під час отримання 90 тис. грн хабара. Вироку суду у цій справі ще немає.

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