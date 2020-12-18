Вибух у будинку на Ковалевської: з’явилося відео з місця події

Надзвичайники опублікували відео з місця вибуху у житловому будинку на вулиці Ковалевської, 3 у Львові. У будинку через вибух газу обвалилася стіна. У результаті події двоє людей постраждали.
Вибух стався на третьому поверсі будинку об 11.38 год. Попередньо, причиною інциденту став вибух газу в одній із квартир.
У результаті вибуху двоє людей постраждали, 10 евакували рятувальники.
Наразі надзвичайники працюють на місці події та обстежують будівлю.
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Фото та відео: ДСНС
Вероніка Рой