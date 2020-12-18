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Верховна Рада призначила міністра ветеранів

Ольга Денисяка

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Верховна рада призначила Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів. За відповідне рішення на засіданні парламенту 18 грудня проголосували 248 депутатів, передає УП.

 

«Як я бачу вирішення питання ветеранів? Це має бути системна державна робота, де поєднуються зусилля парламенту, уряду, громадських організацій і, звичайно, міністерства», – сказала Лапутіна.

Кандидатуру Лапутіної вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він просив підтримати та проголосувати за її призначення. Лапутіна на засіданні ВР також склала присягу члена Кабінету міністрів на вірність Україні.

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Довідково:

Юлія Лапутіна вже майже 30 років служить і працює в СБУ. У 1992 році стала першою оперативницею у відділі контррозвідки служби.

У 1994 році брала участь у ліквідації фейкового референдуму «про статус Криму» – затримувала місцевих бандитів, кримських чиновників і завезених росіянами бойовиків, які блокували роботу українських правоохоронців.

У 2008 році, припускаючи, що Росія може анексувати Крим, запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну. Однак втілити її не вдалось, як пояснює сама Лапутіна – «бо змінилась влада».

У квітні 2014 року Лапутіна поїхала на фронт – у складі першої групи СБУ охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи Гіркіна.

У 2018 стала другою генералкою в історії Україні.  Останні 6 років працює на посаді заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки – займається протидією гібридним загрозам.

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