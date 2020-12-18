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У МОЗ роз'яснили принцип поділу викликів «швидкої»

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я поділило виклики екстреної медичної допомоги на 4 типи, які відповідають різним станам пацієнтів. І час доїзду «швидкої» у цих категоріях відрізнятиметься. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як під час брифінгу 18 грудня, передає УП.

 

Ці зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події».

Також, за її словами, у МОЗ відмінили розподіл громадян України на сільських та міських жителів, тому що «однозначно невідкладні стани протікають однаково, як в жителя села, так і міста».

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Чотири  типи викликів «швидкої»:

1.Критичний стан

«Наприклад, це зупинка дихання, це масивна кровотеча, це той стан, який загрожує насамперед життю пацієнта», – пояснює Садов’як.

До такого пацієнта бригада має заїхати за 10 хвилин.

2. Екстрений стан

«Це випадок, коли несвоєчасне надання медичної допомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров’я. Наприклад, порушення свідомості – це підозра на інфакрт чи інсульт», – розповідає заступниця міністра.

До таких людей «швидка» має їхати щонайдовше 20 хвилин.

3. Невідкладний стан

Це означає, що пацієнт не перебуває в критичному стані, проте потребує огляду медичного працівника.

«Наприклад, підвищення артеріального тиску, яке не несе загрозливих станів. Або, наприклад, підозра на пневмонію», – пояснює Садов’як.

У цьому випадку дистпетчер, спілкується з пацієнтом, аналізує його стан.  Про це звернення він може повідомити сімейного лікаря, передати цей виклик в центр первинної медико-санітарної допомоги. А за відсутності можливостей бригада екстреної медичної допомоги все-таки може приїхати.

«Але це буде протягом певного періоду і це не буде бригада, яка виконує виїзди на екстрені і критичні випадки», – додає заступниця міністра.

4. Непрофільні виклики

Це стани, які не потребують безпосереднього огляду лікаря.

«Диспетчер може порекомендувати щось дистанційно, залучивши лікаря екстреної медичної допомоги або все ж таки звернутися до сімейного лікаря», – пояснює Садов’як.

У МОЗ кажуть, що розуміють, що встановлення таких нормативів на 100% не вплине на вчасне прибуття екстреної бригади медичної допомоги.

«Тому МОЗ працює над тим, щоб покращити матеріальну базу, тобто оновити наш автомобільний парк. Ми вже в очікуванні завершення процедури закупівлі для станцій невідкладної допомоги», – стверджує заступниця міністра.

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