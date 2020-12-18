Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий дух та отримати подарунки. Центр біржових технологій вже кілька років дарує диво діткам з малозабезпечених родин і цей рік не став винятком.

Центр біржових технологій вже не перший рік вітає діток з малозабезпечених родин з днем Святого Миколая.

У наш час соціальна відповідальність бізнесу надзвичайно важлива. Відтак ми поспілкувалися із керівником «ЦБТ Львів» Оленою Якубовською про те, як ця соціальна акція пройшла цього року, в умовах пандемії?

– Розкажіть будь-ласка про те, як пройшла акція цього року в умовах пандемії?

– В умовах пандемії, на жаль, стає все більше людей, які потребують допомоги. І особливо не хочеться, щоб страждали діти! Тому Центр Біржових Технологій також долучається до допомоги дітям з дитячих будинків, а також важкохворим і малозабезпеченим. Ми вважаємо, що свято потрібно кожному. Свято святого Миколая дарує казку і віру в диво вже багатьом поколінням. Це особливий час, якій змінює людей і світ стає кращим! Тому Центр Біржових Технологій також долучився до “подарункового настрою”. Ми вирішили не обмежуватись одним днем і разом з благодійним фондом «Там, де живе надія» і Центром волонтерства два тижні збирали подарунки для дітей, родини яких знаходяться у скрутному фінансовому становищі. Така підтримка і допомога ще більш необхідна в умовах карантину, оскільки віра в диво – це якраз те, що підтримує у важкі часи і дорослих, і малечу. Ми щиро сподіваємось, що довгоочікувані подарунки принесуть щастя і усмішки маленьким львів’янам і їх батькам!

– Ви пригадуєте, коли і як вирішили покласти початок такій чудовій ініціативі?

– Центр Біржових Технологій вже багато років допомагає людям, які опинились в скрутному фінансовому становищі. Понад два роки тому ми почали співпрацювати з львівським благодійним фондом “Там, де живе надія” і також підтримали їх ініціативу щодо участі у Фабриці святого Миколая. Цей проект об’єднав вже сотні небійдужих людей у допомозі маленьким жителям міста Львова з малозабезпечених родин. Завдяки зусиллям благодійників, волонтерів і бізнесу діти отримують іграшки, одяг, взуття, канцелярію і з надією чекають Святого Миколая з такими жаданими для них подарунками!

– У чому ви вбачаєте головну місію цієї акції?

Місія таких проектів – соціальна, і вона працює, так би мовити, з двох сторін. Допомогти нужденним в скрутний час, повернути їм віру в щасливе майбутнє і надати підтримку – це головна задача благодійних проектів. Але є й інша мета, яка не менш важлива, – згуртувати у добрій справі однодумців, реалізувати принципи громадянського, свідомого суспільства, в якому люди допомагають змінити життя тим, хто на сьогодні потребує допомоги чи особливого ставлення.

– Як реагують дітки на подарунки від ЦБТ?

– Ми особисто закупляємо, фасуємо та розвозимо подарунки. Мушу сказати, що захоплені очі дітлахів, які отримують величезну коробку від святого Миколая і з радістю її розпаковують – це особлива та незабутня винагорода!

– Центр біржових технологій є соціально-відповідальною компанією. Ви проводите багато безкоштовних подій – лекцій, семінарів і вебінарів, спрямованих на підвищення рівня фінансової грамотності населення. Чи плануєте ви розширювати соціальні активності компанії?

– Так, плануємо, щоб 2021 рік у нашій компанії пройшов під гаслом соціальної відповідальності. Ми й надалі будемо розширювати свої освітні, навчальні і соціальні ініціативи і запрошуємо всіх небайдужих людей долучатися і діяти разом з нами!

– На вашу думку, чи має бізнес бути соціально-відповідальним і чому?

– ЦБТ підтримує позицію щодо соціальної відповідальності бізнесу, тому не стає осторонь благодійних, а також освітніх проектів. Ми вважаємо, що створення соціальноорієнтованої економіки, відповідального суспільства і виховання свідомих поколінь – це справа кожного з нас. Саме ми й наші сьогоднішні дії відповідальні за те, яким буде наше майбутнє, і тому саме ми можемо зробити його кращим!

Фото: ЦБТ

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