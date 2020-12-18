Поліція розшукує 13-річного львів’янина, який втік з дому

Львівська поліція оголосила в розшук 13-річного хлопця, котрий після сварки втік з дому. Про це інформує координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

Шевченківським ВП встановлюється місцезнаходження 13-річного Андрія Муху, який 16 грудня близько 16:00 після сварки втік з дому по вул. Кошиця.

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Прикмети: ріст 157, світле довге волосся, без шапки, худорлявий, одягнений в кросівки червоного кольору та зеленого кольору куртку

Усім, кому відома будь-яка інформація про хлопця, просять зателефонувати за номером 102 або 0969410917.

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Фото: Ігоря Зінкевич