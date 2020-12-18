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200 безпритульних у Львові отримали солодкі подарунки до Дня святого Миколая

Соломія Головіна

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У Львові з нагоди Дня святого Миколая понад 200 безпритульних людей отримали солодкі подарунки. Про це повідомляє у Facebook спільнота «Емаус – Оселя».

 

Потребуючі отримали солодкі пакунки біля Порохової вежі у Львові, також їх почастували смачним обідом.

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«Оселівський святий Миколай обдарував смачним обідом і солодкими та теплими подарунками більше 200 безпритульних людей. Всі обіцяли бути чемними», – зазначають у «Емаус – Оселя».

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Фото: Facebook/«Емаус – Оселя».

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