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У Львові підпалили авто детектива НАБУ

Вероніка Рой

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В четвер вночі, 17 грудня, у Львові на вулиці Мазепи, 1 «а», біля львівського ліцею №81 ім. Петра Сагайдачного, підпалили автомобіль детектива Національного антикорупційного бюро. Підпал пов’язують із професійною діяльністю співробітника НАБУ.

 

За даними ДСНС Львівщини, пожежа в автомобілі сталася о 01:26. Вогнем було знищено моторний відсік та передні колеса, пошкоджено задній бампер.

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Водночас у пресслужбі Національного антикорупційного бюро повідомили, автомобіль належить детективу НАБУ.

«Сьогодні вночі невідомі підпалили автівку детектива #НАБУ у Львові. Приватний автомобіль («Шкода Октавіа» 2012 р.в.) суттєво пошкоджено. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника», — йдеться у повідомленні НАБУ.

За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України). Свідків, які володіють інформацією щодо цих подій, просять звертатися до Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Як повідомляє Центр протидії корупції, детектив НАБУ розслідував справу «рюкзаків Авакова».

«Це був один з детективів, який викрив сина Авакова на розкраданні 14 млн грн на закупівлі рюкзаків для потреб армії. Щоправда, пізніше сина Авакова відмазали. До речі, 65-тирічній експертці, яка встановила в тій же справі збитки, поліція підкинула наркотики і організувала кілька кримінальних проваджень», — мовиться у повідомленні Центру протидії корупції.

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Фото: НАБУ

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