52% українців вважають, що після локдауну зменшиться поширення COVID

В Україні 56% громадян підтримують рішення уряду запровадити нокдаун з 8 січня, водночас 41% – проти цього. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно із результатами, 52% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 45% – мають протилежну думку.

Більше 70% опитаних підтримують закриття в рамкам жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе , натомість чверть виступає проти цього.

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За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків – 48% (47% проти).

Найменше підтримують закриття продовольчих ринків (31% – за, 67% – проти), міжміського громадського транспорту (23% – за, 75% – проти) і громадського транспорту (18% – за, 80% – проти).

Довідка:

Опитування проводили 12-14 грудня. В ньому взяли участь 2,5 тис. грн респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як відомо, в Україні введуть повний локдаун відразу після Різдва: з 8 по 24 січня 2021 року.

Наразі коронавірус діагностовано у 931 751 людини. При цьому від ускладнень, спричинених COVID-19, вже померли 15 996 людини, одужали 548 356 українців.

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