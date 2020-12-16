Виклики «швидкої» поділили на чотири категорії

Кабінет міністрів підтримав введення додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Про це пише Урядовий портал.

«Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Це дасть змогу знизити рівень смертності, адже встановлюється пріоритет для пацієнтів з критичним станом», — наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, норматив прибуття медичних бригад у такому випадку має становити 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.