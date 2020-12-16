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Зеленський став розчаруванням року для 42% українців, – опитування

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський став для більш як 40% українців Розчаруванням 2020 року. Разом з тим глава держави зберіг позицію політика року. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, передає УП.

 

«Попри те, що 20% респондентів назвали Володимира Зеленського Політиком року, помітно більше (42%) назвали його Розчаруванням 2020 року. 10% Розчаруванням року вважають П. Порошенка, по 2% — В. Медведчука, Д. Шмигаля, Ю. Тимошенко, О. Ляшка, О. Гончарука, 1% — С. Вакарчука. Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого», — йдеться у повідомленні.

Водночас як сказано вище політиком 2020 року визнано також Зеленського — його назвали 20% респондентів, хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року. Тоді Політиком року його назвали 46%.

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10% опитаних назвали Політиком року Петра Порошенка, 5% — Юрія Бойка, 4% — Віктора Медведчука, 3% — Дмитра Разумкова, 3% — Юлію Тимошенко, 2% — Віталія Кличка, 2% — Володимира Гройсмана, 1% — Ігоря Смешка, 1% — Анатолія Шарія.

36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика (у 2019 р. — 24%).

Дослідження проводилося методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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