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Нова COVID-хвиля може «накрити» Європу в січні, – ВООЗ

Вероніка Рой

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Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про існування великого ризику нової хвилі коронавірусу в Європі впродовж перших тижнів нового року. Про це йдеться у рекомендаціях організації щодо зменшення ризику поширення COVID-19, передає Укрінформ.

 

«Незважаючи на певний хиткий прогрес, передача COVID-19 в європейському регіоні залишається широко розповсюдженою та інтенсивною. Існує високий ризик подальшого поширення (COVID-19 – ред.) у перші тижні та місяці 2021 року, і нам потрібно буде працювати разом, якщо ми хочемо запобігти цьому», – заявили у ВООЗ.

В організації зазначили, що в Європі спостерігається велика кількість зустрічей між родичами, у релігійних групах та між друзями.

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«Це призводить до значного збільшення ризику поширення коронавірусу під час майбутнього сезону свят», – додали у ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я також закликала людей не недооцінювати важливість власних рішень та вжити заходів безпеки перед святами.

За даними Worldometer, у світі зареєстрували 73 936 447 випадків коронавірусу, зокрема 1 644 742 летальні, одужали 51 947 933 людини.

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