Львівщина першою в Україні виконала осінній призов

Львівська область першою в Україні виконала план осіннього призову. Про це повідомив новопризначений військовий комісар області полковник Дмитро Бобров, передає пресслужба Львівської ОДА.
Загалом на військову службу призвали 632 людини. З них:
- у ЗСУ – 343,
- у Нацгвардію – 244,
- у Держприкордонслужбу – 20
- у Державну спеціальну службу транспорту – 25.
Значна частка призовників – хлопці 18-20 років, більшість з них свідомо обрала службу у війську. У комісаріаті вкотре зазначають, що строковиків до служби у зоні проведення ООС не залучають.
Окрім перевірки стану здоров’я на придатність до проходження строкової військової служби, усім призовникам провели ІФА-тестування на коронавірус. Якщо експрес-тест показував сумнівний результат – проводили ПЛР-тестування.
Термін служби складе 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) – 12 місяців.
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Вероніка Рой