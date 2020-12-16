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Львівщина першою в Україні виконала осінній призов

Вероніка Рой

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Львівська область першою в Україні виконала план осіннього призову. Про це повідомив новопризначений військовий комісар області полковник Дмитро Бобров, передає пресслужба Львівської ОДА.

 

Загалом на військову службу призвали 632 людини. З них:

  • у ЗСУ – 343,
  • у Нацгвардію – 244,
  • у Держприкордонслужбу – 20
  • у Державну спеціальну службу транспорту – 25.

Значна частка призовників – хлопці 18-20 років, більшість з них свідомо обрала службу у війську. У комісаріаті вкотре зазначають, що строковиків до служби у зоні проведення ООС не залучають.

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Окрім перевірки стану здоров’я на придатність до проходження строкової військової служби, усім призовникам провели ІФА-тестування на коронавірус. Якщо експрес-тест показував сумнівний результат – проводили ПЛР-тестування.

Термін служби складе 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) – 12 місяців.

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