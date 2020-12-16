Частина Львова 17 грудня буде без води. Перелік вулиць

У четвер, 17 грудня, у Львові через проведення ремонтних робіт 25 вулиць залишаться без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

Завтра у Львові проводитимуть заміну аварійної ділянки водопроводу на вулицях Зелена-Пасічна. У зв’язку з цим з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води в Личаківський та Сихівський райони згідно переліку вулиць:

Пасічна (непарна сторона від №71 до

№175, парна сторона від №84 до №164),

Зелена (№№ 153, 251),

Пирогівка – Всі будинки

Лисиницька – Всі будинки

Китайська – Всі будинки

М.Печери – Всі будинки

Соколина – Всі будинки

Кузьми – Всі будинки

Стешенка – Всі будинки

Латвійська – Всі будинки

Майорівка – Всі будинки

Садівнича – Всі будинки

Ярошинської – Всі будинки

Каштанова – Всі будинки

Глухий Кут – Всі будинки

А.Рудаки – Всі будинки

Шафарика – Всі будинки

Дж.Вашингтона – Всі будинки

Пасіки Галицькі – Всі будинки

Довга- Всі будинки

Хлібна – Всі будинки

Січинського – Всі будинки

Врубеля – Всі будинки

Пимоненка (буд.№17,19)

На час відключення води з 11:00 працюватиме водовоз на вулиці Пасічній,169-175.

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