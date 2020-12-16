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Частина Львова 17 грудня буде без води. Перелік вулиць

Вероніка Рой

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У четвер, 17 грудня, у Львові через проведення ремонтних робіт 25 вулиць залишаться без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

 

Завтра у Львові проводитимуть заміну аварійної ділянки водопроводу на вулицях Зелена-Пасічна. У зв’язку з цим з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води в Личаківський та Сихівський райони згідно переліку вулиць:

  • Пасічна (непарна сторона від №71 до
  • №175, парна сторона від №84 до №164),
  • Зелена (№№ 153, 251),
  • Пирогівка – Всі будинки
  • Лисиницька – Всі будинки
  • Китайська – Всі будинки
  • М.Печери – Всі будинки
  • Соколина – Всі будинки
  • Кузьми – Всі будинки
  • Стешенка – Всі будинки
  • Латвійська – Всі будинки
  • Майорівка – Всі будинки
  • Садівнича – Всі будинки
  • Ярошинської – Всі будинки
  • Каштанова – Всі будинки
  • Глухий Кут – Всі будинки
  • А.Рудаки – Всі будинки
  • Шафарика – Всі будинки
  • Дж.Вашингтона – Всі будинки
  • Пасіки Галицькі – Всі будинки
  • Довга- Всі будинки
  • Хлібна – Всі будинки
  • Січинського – Всі будинки
  • Врубеля – Всі будинки
  • Пимоненка (буд.№17,19)

На час відключення води з 11:00 працюватиме водовоз на вулиці Пасічній,169-175.

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