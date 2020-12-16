Частина Львова 17 грудня буде без води. Перелік вулиць

У четвер, 17 грудня, у Львові через проведення ремонтних робіт 25 вулиць залишаться без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».
Завтра у Львові проводитимуть заміну аварійної ділянки водопроводу на вулицях Зелена-Пасічна. У зв’язку з цим з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води в Личаківський та Сихівський райони згідно переліку вулиць:
- Пасічна (непарна сторона від №71 до
- №175, парна сторона від №84 до №164),
- Зелена (№№ 153, 251),
- Пирогівка – Всі будинки
- Лисиницька – Всі будинки
- Китайська – Всі будинки
- М.Печери – Всі будинки
- Соколина – Всі будинки
- Кузьми – Всі будинки
- Стешенка – Всі будинки
- Латвійська – Всі будинки
- Майорівка – Всі будинки
- Садівнича – Всі будинки
- Ярошинської – Всі будинки
- Каштанова – Всі будинки
- Глухий Кут – Всі будинки
- А.Рудаки – Всі будинки
- Шафарика – Всі будинки
- Дж.Вашингтона – Всі будинки
- Пасіки Галицькі – Всі будинки
- Довга- Всі будинки
- Хлібна – Всі будинки
- Січинського – Всі будинки
- Врубеля – Всі будинки
- Пимоненка (буд.№17,19)
На час відключення води з 11:00 працюватиме водовоз на вулиці Пасічній,169-175.
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Вероніка Рой