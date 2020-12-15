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Вчені вперше виявили мікропластик у плаценті людини

Соломія Головіна

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Вчені вперше виявили мікрочастинки пластику у людській плаценті – як у материнських тканинах, так і з боку плоду. Відповідне відкриття італійських вчених опубліковано в науковому журналі Environment International на порталі ScienceDirect, передає Укрінформ.

 

«Вперше мікропластик було виявлено методом раманівської мікроскептроскопіі в плаценті людини», – йдеться в дослідженні.

Повідомляється, що в дослідженні погодилися взяти участь шість здорових жінок, під час пологів яких постаралися мінімізувати їхній контакт з пластиком. Так, акушери користувалися бавовняними рукавичками, а пуповину розрізали металевими, а не пластиковими ножицями.

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У результаті дослідження мікропластик (частинки пластика розміром менш як п’ять міліметрів – ред.) виявили в усіх частинах плаценти: материнської, плодової й амніохориальної оболонках.

Всього в плацентах досліджуваних жінок виявили 12 часток пластику, три з яких виявилися поліпропіленом, а від інших дев’яти вдалося визначити лише відповідні барвники-пігменти. Ними виявилися пігменти, які входять до складу штучних покриттів, фарб, клеїв, штукатурок, пальчикових фарб, полімерів, косметики та засобів особистої гігієни.

Як відомо, раніше мікрочастинки пластику виявляли лише в шлунково-кишковому тракті людини.

За словами вчених, мікропластик містить у собі речовини, які, діючи як ендокринні руйнівники, можуть надавати довгостроковий вплив на здоров’я людини. Також ці гранули сприймаються організмом як чужорідні й можуть викликати алергічні або запальні реакції.

На думку вчених, проблема накопичення мікропластику в живих організмах і харчових продуктах буде лише погіршуватися, оскільки найближчими роками очікується зростання виробництва пластику й забруднення навколишнього середовища.

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