Уряд вводить нові карантинні обмеження з 19 грудня: перелік

Кабінет міністрів України вводиться нові карантинні обмеження. Вони почнуть діяти з 19 грудня. Про це інформує пресслужба Кабміну.

Зокрема нові обмеження забороняють:

Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.

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Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів.

Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Нагадаємо, після Різдва – з 8 по 24 січня – включно Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.

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