У центрі Львова вандали понищили афішні вітрини етнографічного музею

Вандали розтрощили афішні вітрини на фасаді Музею етнографії та художнього промислу, який розташовується на проспект Свободи, 15 у Львові. Про це зазначається на Facebook-сторінці музею.

Інцидент стався у ніч з 13 на 14 грудня.

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«Коли усі світлі голови сучасних українських музеїв працюють над збереженням, популяризацією нашої культурної спадщини, чиїсь брудні ноги товчуть, нищать і ламають… Звісно, геніальному будівничому Львова Іванові Левинському, його здобуткам і пам’яті ці варвари не зашкодять. Та й вітрини Музей поновить. Просто сумно і соромно. Особливо у передчутті Різдва», – зазначили в Музеї етнографії та художнього промислу.

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Фото: Facebook-сторінка Музею етнографії та художнього промислу