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У Львові збирають гроші на операцію для хлопця, який випив миючий засіб

Вероніка Рой

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Благодійний фонд «Крила надії» оголосив збір коштів на операцію для 16-річного Павла Могили. Львів’янин ще у 2 роки випив миючий засіб, який обпік йому стравохід. Тепер хлопцю термінова операція, яка може врятувати його життя. Про це йдеться на Facebook-сторінці фонду.

 

Павло переніс вже кілька операцій, потребує постійної підтримки ліками та спеціалізованим медичним харчуванням. Проте зараз його стан погіршився. На стравоході утворились виїмки, куди потрапляє їжа і там затримується. Ці виїмки стали такими великими, що тиснуть на внутрішні органи.

«Торік один із таких мішків передавив нерв, і хлопцю відняло ноги. Аби хлопець не втратив здатність ходити і ускладнення не завдало ще більших пошкоджень, потрібно пройти термінове обстеження, а тоді, чим швидше, провести операцію. Польські медики, які уже 10 років рятують Павлика, наполягають на терміновій госпіталізації, проте в родини нема можливості самостійно оплатити всі необхідні витрати», – йдеться у повідомленні фонду.

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Для порятунку хлопця потрібно 200 тис. грн. Кожен день відтермінування операції несе ризики незворотніх ускладнень.

«Павлик дуже хоче жити звичайним життям. Його мрія – стати художником або кухарем, по при те, що він сам має значні обмеження з харчуванням, хлопець хоче нести радість людям та готувати для них смачні страви», – додають у благодійному фонді.

Реквізити для допомоги Павлику:

5169330519980178 – карта Приватбанк

IBAN UA733052990000026005041005761 код ЄДРПОУ 35620901 – для переказу з інших банків

для переказів з-за кордону: https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i25820194067

Призначення платежу: «На лікування Павлика»

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