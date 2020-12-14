Львів’янка стала чемпіонкою України з шахів

24-річна львів’янка Наталія Букса стала чемпіонкою України з шахів. Про це інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Наталія Букса під час змагань здобула сім перемог, одну нічию та одну поразку. Відтак здобула титул чемпіонки. Турнір пройшов за швейцарською системою в 9 турів за участі 20 шахісток.

Чемпіонський титул Наталія виборює уже вдруге: вперше переможницею національних змагань львів‘янка стала у 2018 році.

Реклама партнерів

«Львівщина по праву може вважатись шаховою столицею України, і, можливо, навіть Європи. Саме у нас є понад 20 міжнародних гросмейстерів. Як бачимо, практично кожен національний та міжнародний турнір, в якому беруть участь львівські шахісти, приносить нам приємні новини», — зауважує керівник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім‘як.

Додамо, що Наталія Букса входить до топ-100 шахісток світу за рейтингом ФІДЕ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: управління фізичної культури