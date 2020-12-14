Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо знати, як правильно зміцнити свій імунітет і що впливає на нього згубно. Адже наразі наш імунітет – єдиний щит в боротьбі з COVID-19.

– Є один позитивний момент: ця пандемія змусила багатьох людей, які до цього не дбали про своє здоров’я та його профілактику, врешті-решт задуматися над цим, – каже аюрведичний фітотерапевт, натуропат Тарас Зінько.

Спеціаліст, який вивчає та практикує Аюрведу розповів про найефективніші спеції та трави для зміцнення імунітету. Зокрема, що імбир та куркума – це не просто неймовірно ароматні прянощі, а й топчик серед спецій для нашого здоров’я. А про супервластивості іван-чаю, звичайнісінького листя малини чи відвару шипшини Ви знали? Ні?! Тоді неодмінно дочитайте до кінця, пийте чай із цих цілющих трав і будьте здорові!

«Як би банально це не звучало, фундаментом для укріплення імунітету є здоровий спосіб життя»

Якщо ми часто хворіємо (більше одного-двох разів у рік), якщо частенько з’являється герпес, трішки змерзли на вулиці – і відразу болить горло, все це вказує на те, що наша імунна система не дає собі ради. Також це стосується хронічних інфекційних захворювань, коли впіймали якусь хворобу і місяцями не можемо з неї вибратися. Окрім цього, про проблеми з імунітетом можуть сигналізувати часті здуття живота й загалом проблеми з кишечником, зазвичай це рано чи пізно призводить до того, що людина починає частіше застуджуватися. Бо 70% імунної системи – в кишківнику.

Мушу наголосити, що є кілька факторів, які дуже впливають на імунітет:

Ментальний

Зараз люди дуже стресують, перебувають у постійній паніці. Тому важливо приділити особливу увагу своєму емоційному стану. Слід розуміти, що коронавірус – це надовго, мінімум, на рік-півтора. І за цей час можна померти не від COVID, а через стрес.

Більше того, коли ми перебуваємо у постійному стані напруження, стрес сприяє виробництву надмірної кількості кортизолу, який є імуносупресором (речовинною, що пригнічує імунні реакції, – ред.)

Стрес пригнічує імунну систему і в цей момент значно легше підхопити якийсь вірус.

Відповідно у такій ситуації необхідно працювати зі своїм психологічним станом: зрозуміти, прийняти ситуацію, яка відбувається, можливо, навіть звернутися до психотерапевта, попити заспокійливі трави.

Повноцінний сон

Чомусь багато хто шукає якихось чарівних пілюль, вітамінів і не виконує банальні рекомендації, від яких залежить наше здоров’я. Так ось, спати потрібно не менше 7-8 годин, вкладатися до сну вчасно (бажано до 22:00 або, принаймні, до 23:00), а не о дванадцятій чи першій ночі. Наукою доведено, що повноцінний сон сприяє адекватній роботі імунної системи.

Фізичне навантаження та свіже повітря

Гуляйте на свіжому повітрі, бігайте, займайтеся хатха-йогою… Корисні будуть будь-які регулярні та помірні фізичні навантаження.

Харчування

Усі ми знаємо, що харчування впливає на імунну систему. Тому вже зараз потрібно врешті-решт переглянути свій раціон на предмет надміру солодощів та всякої «сміттєвої їжі». Додайте більше природніх продуктів – овочів, круп, бобових, горіхів тощо, споживайте необхідну кількість клітковини та білка. Варто радикально обмежити об’єм простих вуглеводів, насамперед це стосується всіляких круасанів, печива і кексів, натомість збільшити кількість цільної та більш природньої їжі (цільних круп, зелені, листових овочів тощо).

Питний режим

Мова йде про не менше 25 мл води на 1 кг ваги. Окрім цього, раджу слідкувати за нормальною роботою кишківника, щоб не відбулася аутоінтоксикація (самоотруєння речовинами, які виробляються організмом, – ред.), а також роботою печінки, щоб жовч відходила в достатній кількості, це сприятиме нормальним детоксаційним функціям печінки. Тоді організм не буде самоотруюватися, його імунна система не відволікатиметься на те, щоб розбиратися із цими завалами. Ресурсів імунної системи може просто не вистачити, якщо ззовні прийде додаткова вірусна загроза.

Все те, про що я сказав вище, може видаватися банальністю, але це – фундамент нашого імунітету.

Якщо людина не вибудувала фундамент, а почала зводити стіни, тобто приймає вітаміни, але не налагодила адекватний спосіб життя, то толку від цього буде мало. Хоча, звісно, це краще ніж нічого…

Існує дуже популярний міф, якщо людина має сильний імунітет, займається спортом, правильно харчується, то вона не заразиться вірусом. Насправді, якщо ми стикаємося з якоюсь новою для нашого організму інфекцією, тут важлива кількість цих вірусних частинок та їхня вірулентність, тобто активність. Якщо відбувається зараження, то далі задача організму максимально адекватно цю небезпеку відпрацювати: включається імунна система, їй інколи необхідно до двох тижнів часу, щоб розпізнати загрозу. Якщо організм достатньо сильний, то в абсолютній більшості він справляється з вірусом, плюс виробляються антитіла, які запобігають повторному зараженню. Тобто, якщо ми маємо нормально працюючу імунну систему, то швидше за все перенесемо це захворювання відносно легко.

На захисті імунітету. Що потрібно знати про вітаміни?

Вітаміни – це найпростіший і найдієвіший спосіб підтримати свій організм додатково.

Є дослідження, які вказують на те, що люди, які мають у крові достатній рівень вітаміну D, значно легше переносять коронавірус, швидше видужують, мають на 30% менше ускладнень. Відповідно для цього можна здати аналіз, який називається 25(ОН): норма – не менше 30 нанограмів на мілілітр крові. Якщо цей показник менше, варто пропити вітамін D у препаратах. У даному випадку можна не боятися великих доз і пити по 5 тисяч МО на добу (міжнародна одиниця – у фармакології це одиниця вимірювання кількості речовини, заснована на біологічній активності, – ред.) протягом 2-3 місяців, щоб довести рівень вітаміну D до норми. Єдиним протипоказанням є гіперкальціємія, коли є високий рівень загального та іонізованого кальцію, але це вкрай рідкі випадки.

Доведено, що мінерал цинк допомагає при вірусних та простудних захворюваннях. Також дуже важливим є вітамін С. Вітамін D все-таки необхідно приймати як препарат, а ось цинк та вітамін С можна знайти в продуктах. Багатими на цинк є насіння соняшника, тверді сири, кедрові, грецькі горішки, квасоля, гречка, вівсянка, ячмінна каша… Якщо приймати його у таблетках, то рекомендована доза така: 15 мг на добу. Більше рекомендувати боюся, тому що цинк є потенційно отруйним при передозуванні, більше того раджу його пити з перервою в місяць, можна 2-3 р на рік, найкраще в холодний сезон і міжсезоння (осінь і весна).

Також важливо звернути увагу на вітамін С, його можна приймати у вигляді всім відомої аскорбінки, але якщо є проблеми із шлунково-кишковим трактом, зокрема, виразки, гастрити, ерозії, схильність до кровотеч, то у такому випадку з цим вітаміном необхідно бути обережним. Його потребу добре покривають зелені та листові овочі, квашена капуста, сезонні цитрусові.

№1 серед спецій для зміцнення імунітету – імбир та куркума

Як я вже казав, для хорошого імунітету важливим є травлення. Нормальне травлення з однієї сторони дає нам ресурс для того, щоб будувати цю імунну систему, поставляє всі необхідні вітаміни, мікроелементи, білок, вуглеводи, жир тощо. З іншої сторони при хорошому травленні в нас є мінімальне навантаження на систему детоксикації. Тому я би приділив більше уваги спеціям, адже вони працюють над нормалізацією травлення і таким чином допомагають нашій імунній системі.

Звісно, в першу чергу я б звернув увагу на спеції, які в Аюрведі використовуються як ліки, – імбир та куркуму. Їх досліджують десятками років, і є дані, що ці дві спеції мають потужну протизапальну та певну імуномоделюючу дію, вони впливають на травлення та систему детоксикації. Можна вживати ці спеції у вигляді чаїв або ж добавляти в їжу. Я особисто люблю додавати імбир, куркуму, корицю у класичний узвар із сухофруктами.

Тобто, всі спеції, які мають згідно з Аюрведою гострий, гіркий смак є корисними для травлення, детоксикації, відповідно вони також зміцнюють імунну систему. Окрім імбиру та куркуми у цей перелік можна включити корицю, зіру, асафетиду, і навіть той же банальний чорний перець, який також має певну протизапальну дію, хоч і слабшу ніж імбир та куркума. Це і є мінімальний набір спецій, які можна використовувати щодня.

Не ехінацеєю єдиною

Іван-чай. Є дослідження, які стверджують, що він сприяє синтезу Т-лімфоцитів в організмі (відіграють центральну роль у здійсненні клітинної специфічної імунної відповіді, – ред.), містить в собі речовини, які покращують роботу імунної системи

Лимонник китайський. Дуже хороша рослинка для нервової системи, також має імуномодулюючу дію.

Шипшина містить дуже велику кількість вітамінів С, Е, PР. Такий відвар можна використовувати як для профілактики, так і для лікування. Не рекомендується людям із сечокам’яною хворобою.

Солодка – також дуже хороший засіб для зміцнення імунітету. Єдине, що варто пам’ятати, що цю рослину не можна використовувати людям, які мають високий тиск, бо тоді є ризик заробити інфаркт або інсульт.

Чебрець має прекрасний зміцнюючий вплив, його використовують при ГРВІ, тому що він має відхаркуючу, муколітичну дію.

Родіола рожева та елеутерокок для нас є більш екзотикою, але тим не менш відомі своїм зміцнюючим ефектом для імунної системи.

Женьшень та ехінацею в нас особливо полюбляють. Але тут є один важливий момент: при довгому споживанні (понад місяць-два) вони можуть мати зворотній ефект і виснажувати організм. Тому я їх не рекомендую для постійного вживання, вони більше підходять для курсового прийому.

Листя малини та смородини, квітки липи, обліпиха та журавлина також корисні для загальної опірності організму.

Тобто замість кави або чорного чаю можна пити відвари з цих рослин (1 чайна ложка на 20-300 мл води), комбінуючи їх між собою, добавляючи більш нейтральні рослини, такі як ромашка або деревій. Таким чином будемо постійно підтримувати наш імунітет.

Фото: ecihealth.ie, everydayhealth.com, iz.com.ua, agroday.com.ua, healthline.com, kamendvir.com.ua