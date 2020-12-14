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Чорнобильський заповідник увійшов до переліку природоохоронних зон світу

Вероніка Рой

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Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник увійшов до бази природоохоронних територій світу The World Database on Protected Area (WDPA). Про це йдеться на Facebook-сторінці заповідника.

 

Світова база даних про заповідні/природоохоронні території (The World Database on Protected Areas – WDPA) – це найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території.

«Чорнобильський заповідник може пишатися маленькою перемогою: в грудневому оновленні Світової бази природоохоронних територій (WDPA) Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додано до Бази природоохоронних територій світу», – йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що внесення Чорнобильського заповідника в цю базу – надзвичайно важлива подія не лише для Заповідника, а й усієї України. Адже вона наближає державу до виконання міжнародних зобов’язань, взятих нею у сфері охорони довкілля!

«Більше того, багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, включаючи підприємства та уряди у різних секторах, в т.ч. гірничодобувну, нафтогазову та фінансову галузі. Тобто, тепер WDPA надаватиме інформацію і про Чорнобильський заповідник!», – додають у заповіднику.

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