ОСТАННІ НОВИНИ

Для десантників зі львівської 80-ки збирають аптечку на передову. Що потрібно

Наталя Дуляба

|

У Львові для військових з 80-ої окремої десантно-штурмової бригади збирають аптечку на передову. Небайдужих просять допомогти з ліками від застуди, масками, бинтами, знеболюючими та іншими медикаментами. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» Андрій Посікіра.

 

«Найкращим вітанням з Днем Сухопутних військ і на св. Миколая буде допомога нашим львівським десантникам з 80-ки. Просять протизастудні засоби. Вони до червня на передовій, а йдуть люті морози», – відзначив Андрій Посікіра.

Всіх небайдужих, хто хоче долучитися до укомплектування аптечки для військових, просять приносити протизастудні препарати, жарознижувальні засоби (Ібупрофен) та ліки від болю в горлі, вітаміни групи В, засоби від кашлю (АЦЦ), знеболююче (Німесил, Кетанов), а також шприци, бинти, маски, пластир на мотку, пінцет.

Реклама партнерів

Серед інших необхідних медпрепаратів теж є: Анальгін, Валідол, Барбовал, Валер’янка, Стрептоцид, Люголь, Бетадин, Атоксіл, Лоперамід (Левоміцетин), Диклофенак в ампулах, Диклофенак-гель, Кордіамін, Налоксон, спирт етиловий.

Медикаменти можна приносити на вул. Петлюри, 36 або попередньо сконтактуватись з Андрієм Посікірою ТУТ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...