Для десантників зі львівської 80-ки збирають аптечку на передову. Що потрібно

У Львові для військових з 80-ої окремої десантно-штурмової бригади збирають аптечку на передову. Небайдужих просять допомогти з ліками від застуди, масками, бинтами, знеболюючими та іншими медикаментами. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» Андрій Посікіра.

«Найкращим вітанням з Днем Сухопутних військ і на св. Миколая буде допомога нашим львівським десантникам з 80-ки. Просять протизастудні засоби. Вони до червня на передовій, а йдуть люті морози», – відзначив Андрій Посікіра.

Всіх небайдужих, хто хоче долучитися до укомплектування аптечки для військових, просять приносити протизастудні препарати, жарознижувальні засоби (Ібупрофен) та ліки від болю в горлі, вітаміни групи В, засоби від кашлю (АЦЦ), знеболююче (Німесил, Кетанов), а також шприци, бинти, маски, пластир на мотку, пінцет.

Реклама партнерів

Серед інших необхідних медпрепаратів теж є: Анальгін, Валідол, Барбовал, Валер’янка, Стрептоцид, Люголь, Бетадин, Атоксіл, Лоперамід (Левоміцетин), Диклофенак в ампулах, Диклофенак-гель, Кордіамін, Налоксон, спирт етиловий.

Медикаменти можна приносити на вул. Петлюри, 36 або попередньо сконтактуватись з Андрієм Посікірою ТУТ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.