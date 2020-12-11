За несправжнє масло та сир оштрафували шістьох виробників «молочки»

Антимонопольний комітет України оштрафував шістьох виробників молочної продукції на загальну суму 111,5 млн грн. Підприємства виготовляли суміші з невідомим складом та називали це «маслом» чи «твердим сиром». Про це інформує пресслужба АМКУ.

В АМКУ зазначають, що за результатами розслідування виявлено низку виробників, які виготовляли суміші з невідомими складниками та називали таку продукцію «маслом». Окремі ж бізнесмени вдавалися до заміни молочних жирів рослинними й у іншій продукції. Зокрема, комітет виявив невідповідність жирів у складі твердих сирів.

Такі «немасло» та «несир», окрім магазинів та ринків, могли потрапляти у школи, дитсадки, інтернати, лікарні, пансіонати, ВНЗ.

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«На жаль, для деяких виробників пріоритетом у діяльності є можливість здобути переваги перед іншими конкурентами та бажання збільшити свій дохід. Через це вони заплющують очі на порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, проявляють неповагу до споживача. А їхня продукція – навіть може становити загрозу здоров’ю людей», – кажуть в АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував такі підприємства:

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (Хмельницька обл.) – 84 892 000 грн.

ТОВ «Деражнянський молочний завод» (Хмельницька обл.) – 9 459 200 грн.

ТОВ «Вівальді Д» (Дніпропетровська обл.) – 6 900 000 грн.

ТОВ «Інтер-мол» (Дніпропетровська обл.) – 4 022 000 грн.

ТОВ «ОМПК «Славія» (Сумська обл.) – 3 500 000 грн.

ТОВ «Іва-арт» (Івано-Франківська обл.) – 2 800 000 грн.

В АМКУ додають, що деякі виробники вдаються до виготовлення неякісної продукції не вперше.

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