ОСТАННІ НОВИНИ

За несправжнє масло та сир оштрафували шістьох виробників «молочки»

Вероніка Рой

|

Антимонопольний комітет України оштрафував шістьох виробників молочної продукції на загальну суму 111,5 млн грн. Підприємства виготовляли суміші з невідомим складом та називали це «маслом» чи «твердим сиром». Про це інформує пресслужба АМКУ.

 

В АМКУ зазначають, що за результатами розслідування виявлено низку виробників, які виготовляли суміші з невідомими складниками та називали таку продукцію «маслом». Окремі ж бізнесмени вдавалися до заміни молочних жирів рослинними й у іншій продукції. Зокрема, комітет виявив невідповідність жирів у складі твердих сирів.

Такі «немасло» та «несир», окрім магазинів та ринків, могли потрапляти у школи, дитсадки, інтернати, лікарні, пансіонати, ВНЗ.

Реклама партнерів

«На жаль, для деяких виробників пріоритетом у діяльності є можливість здобути переваги перед іншими конкурентами та бажання збільшити свій дохід. Через це вони заплющують очі на порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, проявляють неповагу до споживача. А їхня продукція – навіть може становити загрозу здоров’ю людей», – кажуть в АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував такі підприємства:

  • ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (Хмельницька обл.) – 84 892 000 грн.
  • ТОВ «Деражнянський молочний завод» (Хмельницька обл.) – 9 459 200 грн.
  • ТОВ «Вівальді Д» (Дніпропетровська обл.) – 6 900 000 грн.
  • ТОВ «Інтер-мол» (Дніпропетровська обл.) – 4 022 000 грн.
  • ТОВ «ОМПК «Славія» (Сумська обл.) – 3 500 000 грн.
  • ТОВ «Іва-арт» (Івано-Франківська обл.) – 2 800 000 грн.

В АМКУ додають, що деякі виробники вдаються до виготовлення неякісної продукції не вперше.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...