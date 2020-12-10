Види автомобільної гуми та особливості вибору шин

Вибір гуми для авто – відповідальне завдання для кожного автомобіліста. Від якості шин залежить безпека водія і пасажирів, надійність авто. Оскільки гума є розхідним матеріалом, її періодично доводиться міняти.

Сучасний ринок пропонує великий вибір шин від різних виробників. Залежно від бренду, продукція може відрізнятися не тільки терміном служби, а й характеристиками.

Щоб купити резину, яка прослужить не один сезон, в першу чергу виберіть надійного постачальника. Наприклад, компанія Rezina.ua є офіційним дилером таких виробників, як Michelin, Goodyear, Tigar, Fulda, BF Goodrich, Dunlop. Магазин дає 2-річну гарантію на всю продукцію, у тому числі диски. Усі шини поставляються з власного складу, а в Києві працює 12 точок видачі.

Особливості літньої гуми

Залежно від зображення протектора, можна виділити три основні види шин:

Шосейні. Більше підходять для експлуатації авто по рівному асфальту. Цей вид гуми є одним з найпоширеніших, при цьому забезпечує якісне зчеплення з дорогою. Шосейні шини майже безшумні і добре відводять пил та воду. Взимку їх краще не використовувати.

Більше підходять для експлуатації авто по рівному асфальту. Цей вид гуми є одним з найпоширеніших, при цьому забезпечує якісне зчеплення з дорогою. Шосейні шини майже безшумні і добре відводять пил та воду. Взимку їх краще не використовувати. Універсальні. Більш гучний варіант, але показує свої характеристики як при їзді по рівній і сухій дорозі, так і по бруду. Універсальні шини не такі стійкі, як шосейні.

Більш гучний варіант, але показує свої характеристики як при їзді по рівній і сухій дорозі, так і по бруду. Універсальні шини не такі стійкі, як шосейні. Грязьові. Призначені для експлуатації по бездоріжжю. При русі по сухій асфальтовій дорозі видають багато шуму. Грязьові моделі зазвичай мають глибокий протектор, який також може наноситися на боковину.

Вибір типу визначається особливостями експлуатації. Якщо автомобіль часто використовується для їзди по бездоріжжю, від шосейного варіанту краще відмовитися.

Коротко про особливості зимових шин

Така гума буває шипованою і нешипованою. Перший варіант більш актуальний для ожеледиці і слизької дороги, оскільки забезпечує відмінне зчеплення з поверхнею. Але при їзді по асфальту колеса будуть видавати багато шуму, а при частій експлуатації по сухому покриттю шини почнуть швидше зношуватися і вилітати.

У шипованих моделях висота візерунка протектора може скласти до 1 см. При виготовленні використовується м’яка суміш з особливими характеристиками, яка не змінює своїх властивостей при перепадах або низьких температурах. Для їзди по снігу це найоптимальніший варіант.

Нешипована гума призначена для експлуатації в більш м’якому кліматі, для якого не характерні суворі зими. У даному випадку зчеплення з обмерзлим або засніженим покриттям буде менш якісним. Але для мокрої дороги їхніх характеристик цілком достатньо.

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