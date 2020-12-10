«Укрзалізниця» планує з березня піднімати тарифи на пасажирські перевезення

Із березня 2021 року «Укрзалізниця» планує провести індексацію тарифів на пасажирські перевезення на 2% щомісяця. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на фінансовий план компанії.

«Укрзалізниця» в 2021 році планує отримати 3,53 млрд грн чистого прибутку в порівнянні з плановим показником в 0,07 млн ​​грн в 2020 році при скороченні виручки на 3,2% – до 86,504 млрд грн.

При цьому виручка в 86,504 млрд грн, запланована на 2021 рік, на 15,4% більше очікуваного результату 2020 року.

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Відповідно до фінплану, EBITDA «Укрзалізниці» в 2021 році в порівнянні з планом 2020 року має зрости на 5,4% – до 19,175 млрд грн, а капітальні інвестиції більш ніж в 2,1 рази – до 27,238 млрд грн.

Так, на капітальне будівництво в наступному році планується направити 7,252 млрд грн, на купівлю / виготовлення основних засобів – 8,484 млрд грн, на модернізацію основних засобів – 5,785 млрд грн і на капремонт – 5,189 млрд грн.

Згідно з проектом фінансового плану УЗ, доходи від вантажних перевезень скоротяться на 5,2% в порівнянні з планом на 2020 рік і збільшаться на 11,8% в порівнянні з прогнозом на 2020 рік – до 72,088 млрд грн.

Доходи від перевезення пасажирів прогнозуються в розмірі 7,762 млрд грн, що на 43,6% вище плану-2020 і майже в 2 рази більше очікуваного результату поточного року.

«У 2021 року передбачено індексація тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця. Додаткові доходи складуть 557,9 млн грн», – відзначається в фінплані компанії.

У компанії також підкреслюють, що найбільше зростання адміністративних витрат передбачений за рахунок збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.