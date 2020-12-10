Різдво для дітей-сиріт: у Львові організовують благодійний ярмарок

Цієї неділі, 13 грудня, біля Гарнізонного храму, що на вул. Театральній, органзовують ярмарок, аби зібрати кошти на «Різдвяну школу» для дітей-сиріт. Про це Льіввському порталу повідомили у Центрі опіки сиріт.

У неділю, 13 грудня, капелани та волонтери проведуть різдвяний ярмарок біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11.

Кошти, отримані від продажу товарів, підуть на проведення «Різдвяної школи». Її протягом січня організовують для дітей-сиріт, дітей у складних життєвих обставинах, що на час зимових свят залишаються в інтернатах й дитбудинках.

Реклама партнерів

«Цьогоріч ми плануємо три заїзди «Різдвяної школи», у програму яких входять різноманітні виїзди, майстер-класи, ігри, коляда, обід. Вартість одного дня перебування дитини у «Різдвяній школі» становить 400 грн. Давайте разом подаруємо різдвяне диво дітворі», – кажуть у Центрі опіки сиріт.

Ярмарка біля Гарнізонного храму триватиме із 08:00 до 14:30 год.

Усі, хто хочуть долучитися й допомогти в організації, можуть телефонувати за номером телефону: 096-749-79-80.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.