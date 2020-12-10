Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на Львівщині на 11 грудня

У п’ятницю, 11 грудня, на Львівщині прогнозують мокрий сніг, а на дорогах можлива ожеледиця. Температура вдень буде до 6 градусів тепла. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

Завтра очікується хмарна погода. Вночі буде без істотних опадів, а ось вранці та вдень часом можливий дощ, а місцями – мокрий сніг. Також вночі та в першій половині дня очікується туман,а на дорогах ожеледиця.

Температура вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень – 1-6° тепла. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень можливий поривчастий.

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