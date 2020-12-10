ОСТАННІ НОВИНИ

Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на Львівщині на 11 грудня

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 11 грудня, на Львівщині прогнозують мокрий сніг, а на дорогах можлива ожеледиця. Температура вдень буде до 6 градусів тепла. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

 

Завтра очікується хмарна погода. Вночі буде без істотних опадів, а ось вранці та вдень часом можливий дощ, а місцями – мокрий сніг. Також вночі та в першій половині дня очікується туман,а на дорогах ожеледиця.

Температура вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень – 1-6° тепла. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень можливий поривчастий.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...