Майже 50% українців стикалися з порушенням прав, – опитування

47,8% опитаних українців заявили, що в них були ситуації, коли їхні права порушували 60% із цих людей намагалися захистити себе. Про це свідчать результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, передає Громадське.

Так, 8,8% заявили, що порушення їхніх прав чи прав близьких відбуваються постійно, 20% – порушення відбуваються іноді, у 19% порушення траплялися один раз чи двічі. Водночас 35,9% сказали, що з порушеннями не стикалися.

Так, 19,3% з тих людей, які стикалися з порушенням, запевнили, що намагалися захистити свої права і це здебільшого вдавалося. 40,7% теж захищали свої права, але переважно їм це зробити не вдалося.

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До речі, якщо порівняти з 2016 та 2018 роками, в Україні менша кількість людей намагалася захиститись у разі порушень: 41,6% та 45,1% відповідно.

Найефективнішим способом захистити себе респонденти називали звернення до ЗМІ (23,3%), до суду (20,9%) та до ЄСПЛ (19,6%). Водночас найчастіше постраждалі зверталися до суду (15,8%), до родичів (15,1%) та місцевих органів влади (13%). До медіа зверталися лише 5,5% опитаних.

Опитані заявили, що для них найцінніша свобода (83,9%), справедливість (72,5%), безпека (63,5%), гідність (60,4%). Натомість найменш важлива матеріальна забезпеченість (46,5%).

Для респондентів були найбільш важливі такі права людини: право на життя, на соціальне забезпечення, на свободу та особисту недоторканність (право на захист від свавільного затримання), право на справедливий суд, право на працю.

20,5% опитаних заявили, що в Україні немає проблеми дискримінації (у 2018 році таких було 28,2%). Але 61,3% вважають дискримінацію серйозною проблемою, з них 43% називають проблему «серйозною, але є й важливіші питання».

Понад половина респондентів (53%) заявили, що ніколи не стикалися з дискримінацією. Понад 30% відповіли навпаки. Найчастіше в Україні дискримінують за віком, інвалідністю та сексуальною орієнтацією, сказали респонденти.

63% допускають, що можна обмежувати права людей із наркотичною залежністю; 46,4% кажуть, що можна обмежувати права колишніх засуджених, 45,6% – людей з певними політичними поглядами. 41,8% допускають дискримінацію представників ЛГБТ, 43,9% – проти цього.

Натомість опитані достатньо позитивно ставляться до безробітних і внутрішньо переміщених осіб, зазначивши, що їхні права здебільшого не можна обмежувати.

Опитування проводили 6-9 жовтня. За цей час «віч-на-віч» опитали 2002-х респондентів, які репрезентують доросле населення України за віком, статтю, типом поселення та областю проживання, крім непідконтрольних територій Донбасу та Криму. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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