COVID-19 загрожує імпотенцією

У тих, хто перехворів коронавірусною хворобою, можуть виникати ускладнення. Ураженню може піддаватися нервова система, у когось мозок чи легені, а в деяких чоловіків можлива ерективна дисфункція та безпліддя, пише The Huffington Post передає УП. Життя.

Частина хворих на COVID втрачає смак, нюх чи слух, що не завжди відновлюється після подолання вірусу.

Науковці також зауважують, що у деяких чоловіків можливі проблеми репродуктивним здоров’ям.

Реклама партнерів

Мало того, дослідження, опубліковане в Journal of Endocrinological Investigation, показало, що ті, хто пережив коронавірусну інфекцію, можуть страждати на імпотенцію, адже зафіксовані не поодинокі випадки, коли пацієнти борються із сексуальним безсиллям після зараження.

Питання залишається не до кінця науково вивченим. Однак все більше урологів та андрологів попереджають, що імпотенція може стати наслідком для багатьох чоловіків, «які мали важку форму інфікування коронавірусом». Зокрема, про це попереджає, уролог з Каліфорнії Джадсон Брандейс.

«COVID-19 може спричинити проблеми з кровотоком, що може бути фактором еректильної дисфункції. А сама імпотенція, як наслідок коронавірусу, не мусить виникати одразу після хвороби», – говорить він.

Дані показали, що вірус може інфікувати та атакувати судини. Це пояснює, чому у деяких людей, які пережили COVID-19, спостерігались тромби, ускладнення з боку легенів або нирок або проблеми зі здоров’ям порожнини рота, такі як втрата зубів.

За словами уролога з Орегону Крістофера Кайла, «еректильна дисфункція в основному пов’язана з проблемами кровотоку, тому не дивно, що судинні проблеми, пов’язані з COVID-19, можуть бути пов’язані з імпотенцією».

«Все, що погіршує кровоносні судини або перешкоджає тому, наскільки вільно кров тече по всіх частинах тіла, майже завжди впливає на здатність до ерекції», – уточнює він.

Окрім того, проблеми кровотоку також пов’язані з серцево-судинною системою, що, на думку експертів, також може бути причиною довгострокової еректильної дисфункції у деяких пацієнтів з COVID-19.

«Існує теорія, згідно з якою COVID-19 може призвести до серцево-судинного захворювання, яке називається дисфункцією ендотелію», – пояснює Крістофер Кайл.

Це стан, що впливає на великі кровоносні судини на поверхні серця.

«Ця хвороба також спричинена ускладненнями від інших захворювань, таких як діабет, гіпертонія та куріння, які всі пов’язані з еректильною дисфункцією, що також свідчить про те, що наслідки COVID-19 можуть призвести до імпотенції», – говорить медик.

Зрештою, зараження коронавірусом може вплинути на ваше психічне здоров’я – ще один ключовий компонент сексуальної дисфункції.

Психічне здоров’я та фізичне здоров’я нерозривно пов’язані між собою. Запобігання, зараження та відновлення від COVID-19 може вплинути на ваше емоційне самопочуття, що «може призвести до значного погіршення статевого потягу та настрою», згідно з даними авторів дослідження Journal of Endocrinological Investigation.