20-річний «Слуга народу» став депутатом у Рудках, хоч не отримав жодного голосу

20-річний Дмитро Копанчук став депутатом Рудківської міськради, що на Самбірщині, незважаючи на те, що не отримав жодного голосу виборця. Про це пише рух «Чесно».

Дмитро Копанчук балотувався на цих місцевих виборах до Рудківської міськради від «Слуги народу». У списку він йшов під №3. Попри те, що чоловік не отримав жодного голосу виборця, він все одно став депутатом місцевої ради.

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Як пояснюють аналітики руху, це стало можливим через те, що Копанчук балотувався у списку прохідної партії. І саме партія формує, хто з кандидатів проходить до місцевої ради, а не результат голосування виборців за нього.

Загалом в Україні депутатами місцевих рад, незважаючи на нульові результати виборів, стали 64 людини. Кожен другий такий депутат – від ОПЗЖ.

Зазначимо, що 20-річний Дмитро Копанчук є сином нардепки від «Слуги народу» Олени Копанчук. Аналітики «Чесно» уже віднесли її до переліку депутатів-кнопкодавів.

Незважаючи на свій юний вік, Дмитро Копанчук в офіційних біографічних даних вказав, що вже має вищу освіту. Хоча людина з таким ім’ям рік тому розміщувала резюме на порталі work.ua. У резюме вказано, що Дмитро Копанчук отримає вищу освіту у 2022 році.

Живе новообраний депутат у Львові, працює директором ТОВ «Ряшківка-Псел» (виробництво електроенергії).

На Дмитра Копанчука записана/була записана низка підприємств: ТОВ «Рашівка-Псел», ТОВ «Гірнично-видобувна компанія “Подільські кар’єри”», ПП «Проскурівенерго», ТОВ «Обзор», ТОВ «Ігуасу», ТОВ «Вектор девелопер груп», ТОВ «ВКП “Безпечний світ”», ТОВ «Зелений екосвіт», АО «Копанчук і партнери», ТОВ «Гідросвіт», ТОВ «Славгідро», ТОВ «КЕК».

У декларації Олени Копанчук за 2019 рік зазначено, що низка підприємств відчужена Дмитру Копанчуку або Володимиру Копанчуку (чоловіку).

Раніше принаймні частина цих підприємств була записана на його матір – нардепку Олену Копанчук. Однак нардепи не можуть керувати бізнесом, поки перебувають на посаді, тому мають передавати свої підприємства, де є кінцевими бенефіціарами, в управління іншим фізичним або юридичним особам. Втім це не можуть бути члени сім’ї з декларації.

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