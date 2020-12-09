Євген Клопотенко: «Тепер школярів не будуть годувати напівфабрикатами та шкідливими снеками»

Кулінарний експерт, автор та керівник проєкту Cult Food Євген Клопотенко про реформу у шкільному харчуванні:

«Про співдію з державою. Мої проєкти стосуються України, мають величезний масштаб впливу та існують заради всієї нації. Тому, коли перша леді вирішила реформувати шкільне харчування і попросила мене, як експерта, що вже три роки займається цим питанням, допомогти їй, я погодився. Бо консультувати державу та брати участь у її житті – єдина можливість вплинути на роботу діючух менеджерів країни та захистити свій інтерес. А мій інтерес – створити країну, за яку не соромно.

За ініціативою першої леді у вересні 2020 року ми сформували робочу групу та почали сумісну роботу. Робоча група складається з команди мого проєкту, команди Олена Зеленська, представників МОЗ, команди технологів та команди дієтологів Наталії Самойленко.

Наразі ми запустили процес розробки тижневих меню для шкіл, які полегшать роботу кухарів та вирішать проблему безграмотно скомбінованої та одноманітної їжі в харчуванні школярів. Я вже вибрав для цього меню топові страви зі свого збірника рецептів (рішення, прийняте на основі даних з п’яти тисячах шкіл, в яких діє мій проєкт Культура їжі I Cult Food), а також розробив нові рецепти. Зараз робота за технологами – вони мають створити техкарти, розрахувати калорійність та собівартість.

Також я перевірив, а влада оновила нормативну документацію. Тепер школярів не можна годувати напівфабрикатами (прощавайте, сосиски) та шкідливими снеками (в буфетах не будуть продаватися чіпси). Плюс, на законодавчому рівні зменшено до адекватної норми кількість солі і цукру в їжі дітей та вирішено питання по спеціях, завдяки чому їжа в шкільних їдальнях тепер матиме смак.

Всі нормативи набудуть сили з 1 січня. Добре, що команда пані Зеленської прислуховується до моїх порад та сприяє їх втіленню. Якщо так буде і надалі, то реформа шкільного харчування в нашій країні стане можливою. Все буде Україна».

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Фото: klopotenko.com