Сильний вітер повалив у парках Львова пів сотні дерев

У вівторок, 8 грудня, у львівських парках сильний вітер поламав 54 дерев. Про це у Facebook інформує департамент містобудування ЛМР.

«Сильний вітер наробив шкоди по всьому місту. Особливо дісталося паркам. Там буря поламала чи повиривала з корінням 54 дерева», – йдеться у повідомленні.

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Зокрема 19 дерев негода зламала – у парку Івана Павла ІІ, 9 – у Скнилівському парку, по 7 – у Горіховому гаю та Снопківському парку, 4 – у парку «Залізна вода».

Наслідки негоди ліквідовують бригади ЛКП «Зелений Львів».

Зазначимо, синоптики прогнозували сильний вітер 8 грудня.

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Фото: департамент містобудування