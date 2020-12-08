Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася показати гідний результат. Виконуючи свою основну місію – безперебійно постачати мільйонам громадян країни, включаючи і мешканців нашого славетного міста Лева, гарантовано якісні продукти за максимально доступними цінами, компанія послідовно відкривала нові магазини, проводила модернізацію вже наявних супермаркетів.

Згідно з офіційними даними з початку 2020-го компанія «АТБ» відкрила 111 нових супермаркетів. Ще в 42 магазинах було проведено капітальну реконструкцію. Їх обладнали з урахуванням інноваційних рішень у галузі архітектури, будівництва, ритейлу. Це новий рівень комфорту для клієнтів. Такі маркети вже функціонують.

Загалом у 24 областях нашої країни зараз працюють 1178 комфортних магазинів «АТБ». Вражаюча мапа присутності торгових представництв компанії наразі включає 302 населених пункти. І це не тільки великі міста, такі як наш Львів. Охоплено майже кожен куточок України.

У листопаді поточного року перших покупців прийняли 16 нових супермаркетів торговельної мережі № 1 в країні. Ще шість магазинів цього місяця відкрили в оновленому форматі після планової модернізації.

Місяцем раніше, в жовтні 2020-го, лідер вітчизняного ритейлу ввів в експлуатацію 11 новеньких маркетів і ще стільки ж інноваційних магазинів – після капремонту.

«Наші плани залишаються незмінними: рости, розвиватися, відкривати нові магазини, модернізувати вже працюючі, піклуватися про комфорт та безпеку наших клієнтів, яких ми традиційно вважаємо партнерами по бізнесу. В 2021 році ми плануємо розширити мережу до 1277 магазинів. Нагадаю, в 2016 році їх було лише 835, у 2017-му – 913, у 2018-му – 990, ще за рік кількість збільшилась до 1077», – повідомив в одному з інтерв’ю генеральний директор і голова Ради директорів корпорації «АТБ» Борис Марков.

Варто зазначити, що, розширюючи власну торговельну мережу, «АТБ» допомагає боротися з однією з головних проблем української економіки – безробіттям. Завдяки динамічному розвитку бізнесу компанія цього року знов підтвердила своє звання одного з найбільших роботодавців країни та безперечного галузевого лідера.

Як і було заплановано, цьогоріч найбільш активно ця торговельна мережа розширювалася в наших західних областях (44 нових магазини) і на Київщині (32 супермаркети).

Ще 12 торговельних точок відкрили на півдні країни. Решту – в Дніпропетровському та Харківському регіонах. Процес розвитку та розширення флагмана корпорації – торговельної мережі триває. У планах компанії ще до кінця року відкрити ще 25 нових супермаркетів, а також оновити 20 вже працюючих магазинів.

Це цілком доречно, адже в умовах, коли доходи мільйонів українців значно впали, а рівень безробіття стрімко зростає, потреба в якісних, але при цьому доступних продуктах не знижується. Нагадаємо, що ціни в дискаунтерах «АТБ» традиційно нижчі за середньоринкові на 10–15%. Досягають цього завдяки оптимізації бізнес-процесів, застосуванню енергоощадних технологій, використанню принципу працювати з виробниками напряму тощо. Постійні акції в «АТБ» і бонусна програма дозволяють економити навіть понад 40 відсотків.

Більш ніж чотири мільйони постійних клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканці Львівщини, оцінили та полюбили широкий асортимент продукції власних торгових марок (ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», ТМ «Своя лінія», ТМ «Розумний вибір»). Кожна з них посідає лідерські позиції в своєму сегменті, вирізняється високою технологічністю виробництва, відповідає європейським вимогам щодо якості та безпеки продукту.

Товари ексклюзивного асортименту (продукцію ВТМ продають виключно в магазинах «АТБ») за якістю не поступається брендовим аналогам, а от ціною можуть порадувати. Адже до вартості такої продукції не закладено витрати на рекламу, промоакції, послуги посередників тощо.

Як свідомий і патріотичний бізнес «АТБ» працює з фіксованою мінімальною націнкою. Більш того, делікатеси з лінійки власного імпорту в магазинах «АТБ» реалізують без націнки. Це означає, що у супермаркетах мережі ми можемо також придбати продукцію за ціною виробника.

Приходячи в будь-який магазин «АТБ», у тому числі й у нашому Львові, маємо чудовий шанс заощадити сімейний бюджет, не відмовляючи собі в купівлі улюблених продуктів.

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