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До кінця року на Сколівщині відремонтують дорогу до водоспаду Гуркало

Соломія Головіна

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У Сколівському районі ремонтують дорогу до водоспаду Гуркало. Роботи обіцяють завершити до кінця року. Про це повідомляється на Facebook-сторінці природного парку «Сколівські Бескиди».

 

Ремонт дороги природоохоронного і рекреаційного призначення до облаштованого рекреаційного пункту «Водоспад Гуркало» проводять в урочищі «Велика річка» Крушельницького лісництва.

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«Водоспад «Гуркало» відомий на Львівщині туристичний об’єкт, улюблене місце відпочинку відвідувачів парку, але під’їзна дорога до нього на даний час в незадовільному стані, проїхати легковим автомобілем складно. Ремонт цієї дороги значно покращить умови відпочинку туристів. Крім того покращиться доступ до лісових насаджень та їх протипожежний захист», – мовиться у повідомленні природного парку «Сколівські Бескиди».

Варто зауважити, що з села Корчин через Водоспад Гуркало на гору Парашка прокладений популярний пішохідний туристичний шлях протяжністю 8,2 км.

Ремонт дороги протяжністю 4 км проводять за власні кошти парку і планують  закінчити до кінця року.

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Фото: Facebook/«Сколівські Бескиди», Вікіпедія

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