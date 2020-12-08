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Чого очікувати взимку: хуртовини чи потепління?

Омелян Шевчук

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Сьогоднішня погода як дівчина: непередбачувана та примхлива. Народна прикмета свідчить: якщо у криниці вода спокійна без особливих коливань, то зима буде тепла, а якщо, заглянувши у колодязь, почуєте гул, то зима буде люта з заметілями.

Прогноз синоптиків

Згідно даним метеорологічних досліджень погода в грудні буде помірно холодна, а кількість опадів незначна. В першу декаду місяця очікується зниження температури до 10 градусів морозу, а в деяких регіонах Західної України слід очікувати до мінус 15. Друга половина місяця порадує мешканців країни більш ніжною зимою:

  • гранична межа температурного стовпчика опуститься до мінус 5 градусів;
  • вологість повітря буде зберігатися на рівні 75-90%;
  • вітер північно-східний 3-5 м/с.

У центральній частині країни протягом грудня температура затримається на позначці -5 градусів. Опадів синоптики не обіцяють, однак, похмуре небо гарантоване.

Великі застереження адресовані мешканцям південних регіонів України, адже значні перепади температури в середині місяця  від -10 до 0 градусів можуть відгукнутися на стані здоров’я.

Погодні умови на півночі та сході України залишаються стабільно не зимовими, від 4 градусів морозу до 0.

Втім, сподіватися на сонячну зиму не варто, якщо до обіду можливе прояснення погоди то зранку хмари знову будуть сходитися щільною стіною.

Західна Україна також не потішить лютими морозами, адже вдень середня температура повітря буде близько нуля , а вночі температура опускатиметься до -7.

Гайда на лижі!

На Західній Україні гірськолижний сезон у самому розпалі, а зима починає здавати свої позиції. Якщо Ви плануєте гайнути до Львова чи у Львівську область, то сам раз відвідати визначні місця та насолодитися місцевим колоритом.

Синоптики відзначили, що погода у Львові протягом грудня буде похмурою із значними опадами та вологістю на рівні 90%. Небо буде затягнуте хмарами, а також очікуються часті дощі то ж про парасольки не варто забувати.

Пам’ятаймо, що погода не повинна формувати ваш настрій. Гарна компанія, визначні місця, культура міста та душевні розмови у кав’ярні здатні забарвити наше життя у яскраві кольори. Львів – це місто, де сумувати точно не доведеться.

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