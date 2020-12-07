В мерії прокоментували перебудову вілли в центрі Львова

Автентичну віллу на вул. Тихій, що в центрі Львова, перебудували ще кілька років тому, маючи на це необхідні дозволи. Виконані роботи справді не відповідали проєкту, тож Інспекція ДАБК раніше наклала штраф. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Пам’яткоохоронці та небайдужі львів’яни у соцмережах поширили фото перебудованої автентичної вілли на вул. Тихій, 5, що в самому центрі Львова. На світлині видно, що дах будівлі повністю змінений і переобладнаний під ще один поверх.

Цей факт викликав широке обговорення у соцмережах, таку перебудову вілли львів’яни назвали варварською.

Своєю чергою заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко пояснив, що в будинку живуть і працюють художники під керівництвом митця Юрія Коха. У 2011 році під час буревію на будівлю впало дерево і зруйнувало її. Відтак мерія видала дозвіл на реконструкцію вілли зі збільшенням простору для майстерень.

«Дах потребував ремонту. Художники отримали необхідні дозволи і на протиаварійні роботи. Під час реалізації проєкту відбулось відхилення від нього. За це ДАБІ накладало штраф. В такому стані, як на фото, будинок є вже кілька років. Мав розмову з паном Юрієм Кохом, шукаємо шляхи виходу з ситації. Будинок не є пам’яткою архітектури, але це – цінна будівля Львова. Тому її важливо зберегти», – відзначив Андрій Москаленко.

Він також додав, що ситуація є «не дуже простою». Найближчим часом має відбутись експертиза проведених робіт у віллі, після якої міськрада прийматиме наступні кроки.

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Фото: Facebook Kremniova Olena