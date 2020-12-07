Представник омбудсмена ВР побив охоронця ресторану на Донеччині

Представник омбудсмена Верховної Ради щодо дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павло Лисянський побив на Донеччині охоронця ресторану у готельному комплексі «Монарх». За цим фактом наразі проводиться службове розслідування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважений від ВР з прав людини Людмила Денісова.

«У зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про інцидент, який стався 5 грудня 2020 року між моїм представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу «Монарх», розташованого у місті Святогірськ повідомляю наступне: у неділю вранці Павло Лисянський особисто поінформував мене про зазначений випадок», – зазначила вона.

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Також вона ініціювала проведення службової перевірки щодо представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, яка буде тривати до 21 грудня. Людмила Денісова додала, що на зазначений період Павла Лисянського відсторонено від посади.

«За результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування», – наголосила посадовиця.

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Фото: Facebook/Павло Лисянський