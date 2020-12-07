Плюшка, Фелікс, Апельсинка й ще семеро собак шукають дім

ЛКП «Лев» шукає дім і люблячих господарів для десяти песиків.

«А чи був у вас коли-небудь собака? Не сусідський, не в дитинстві у бабусі в селі, не у знайомих на підприємстві, а свій рідний? Чи клав він вам колись свою голову на коліна? Чи захищав самовіддано від усіх зустрічних? Чи вигулював вас зимовими, літніми, осінніми і весняними парками? Чи знаєте ви, як мило вони вміють похропувати, засинаючи після смачного обіду? Ц вас є можливість отримати новим досвід і новий вид емоцій. Наприклад, ці 10 собачок дуже чекають на свій шанс», – зазначають у ЛКП «Лев».

БРАВО, 1 рік.

Реклама партнерів

Маленький кремовий хлопчик з вул. Луганської. Це там, де багато промислових об’єктів і надто мало комфорту, як для таких от малюків. Світлий, ніжний, дуже привітний собака.

ПЛЮШКА, 3 роки.

Місце відлову: вул. Брюховицька. Повненька, добра дама, віддалено схожа на бігля. Відкрита, соціалізована, душевна дівчинка. Любить з усіма знайомитися і цілувати носиком.

ЧЕРЕШНЯ, 1 рік.

Місце відлову: вул. Брюховицька. Мала, енергійна, смішна ягідка. Як і всі малюки, скромна і тиха, але не проти взяти участь в будь-яких іграх. Дуже швидко звикає до хорошого.

СКАЛІ, 1 рік.

Місце відлову: вул. Хоткевича. Активна, потішна, молода собачка. Без комплексів і зайвих церемоній до всіх напрошується в друзі. І виходить це у неї дуже мило.

ЧІЗЗІ, 2 роки.

Місце відлову: вул. Грунтова. Ще одна дівчинка з промислової зони, яка залишає на усіх свій знак: недовірлива, налякана і в той же час покірна собачка. Хочемо відкрити для неї інший світ.

ФРЕШ, 2 роки.

Місце відлову: вул. Патона. Високий, вродливий, абрикосовий хлопець. Батько Ківі та Долі, колишніх наших підопічних. Благородний, інтелігентний, добрий чоловік. Міг би бути чудовим сім’янином.

ФЕЛІКС, 1 рік.

Місце відлову: вул. Стрийська. Метис спаніеля. Був знайдений в синій шлеї, тому наразі шукаємо його попередніх власників. Якщо ж їх немає чи вони випарувалася, хлопцю потрібна нова сім’я.

АПЕЛЬСИНКА, 3 роки.

Місце відлову: вул. Кордуби. Ця дівчинка теж, схоже, раніше була домашньою. Акуратна, ручна, вміє гуляти на повідку. Сподіваємося, що її не покинули, а просто загубилася і скоро повернеться в свій дім.

АВРОРА, 1 рік.

Місце відлову: вул. Зелена. Молода, невеличка, дуже сердечна собачка. Хоче уваги, дає лапку і крутиться від радості, як дзига, коли береш її на прогулянку. Комунікабельна і щира дівчинка.

БАНІРА, 1 рік.

Місце відлову: про. Чорновола. А ця дівчинка була домашньою, але, як виявилося, стала непотрібною своїм людям. Метис лайки, хвіст бубликом, багато енергії і добрих намірів. То, напевно, були просто не її люди. Шукаємо тепер справжніх!

Якщо вам сподобався хтось із цих песиків і ви надумали його «всиновити», звертайтеся у ЛКП «Лев» за адресою: вул. Промислова, 56 або телефоном: 068 5354545.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Anna Lyskо