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На Львівщині відбудеться акція «Нагодуй птахів взимку»

Соломія Головіна

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На Львівщині 8 грудня проходитиме загальнодержавна акція «Нагодуй птахів взимку». Про це повідомляє Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства.

 

«Метою зазначеної акції є допомога птахам, а саме розміщення годівничок у паркових зонах та скверах міст, населених пунктів, на територіях шкіл, дитячих садочків тощо. Проведення акції не лише допоможе птахам, а й сприятиме підвищенню екологічної свідомості», – зазначають в ОУЛМГ.

У населених пунктах області просять звертатись безпосередньо до лісогосподарських підприємств, які розташовані в межах їхньої зони діяльності.

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Що стосується Львова, то 8 грудня у першій половині дня годівниці розвішуватимуть, зокрема у парку «Високий Замок», парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк», Регіональному ландшафтному парк «Знесіння», а також у парках навчальних закладів Національного лісотехнічного університету України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та інших, у паркових зонах шкіл та дошкільних навчальних закладів.

«Запрошуємо всіх небайдужих долучитися та приносити їжу до годівниць, тим самим проявити піклування про птахів», – зазначають у ОУЛМГ.

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