Львів’ян запрошують на виставку білоруського протестного плаката Цеслера

Львівський муніципальний мистецький центр запрошує на виставку білоруського протестного плаката. Про це льівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Від 5 до 15 грудня у лекційному залі Львівського муніципального мистецького центру експонуватиметься виставка протестного плаката «Верым! Можам! Переможам!» білоруського митця та опозиціонера Володимира Цеслера.

У своїх роботах автор обгортає символи влади Лукашенка траурними стрічками, очікує швидкого завантаження останніх «трьох відсотків» нової Білорусі, пророкує існуючому режиму долю Чаушеску в Румунії.

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Наприкінці серпня цього року він опублікував у соцмережах свою роботу, в якій порівняв дії білоруської влади із методами нацистського режиму. Опісля вирішив на деякий час виїхати з Білорусі.

Перед експонуванням у Львові виставка побувала в Одесі, Києві та Сумах.

Виставка у муніципальному мистецькому центрі доступна для огляду щодня з 10:00 до 21:00. Вхід вільний.

Довідка

Володимир Цеслер — білоруський художник та дизайнер. Народився у місті Слуцьк в 1951 році. Творчий тандем Володимира Цеслера та Сергія Войченко, які працювали, перш за все, у жанрі плаката, здобув понад 30 нагород міжнародних конкурсів та бієнале.

Під час протестів 2020 року в Білорусі Володимир Цеслер увійшов до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в країні.