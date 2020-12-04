Львівські нейрогірурги вперше прооперували дитину з важкою формою епілепсії

Нейрохірурги міської дитячої клінічної лікарні, що на вул. П. Орлика, успішно прооперували 7-річного хлопчика з Тернопільської області. В дитини було рідкісне генетичне захворювання, що викликало медикаментозну резистентну епілепсію. Про це повідомив дитячий нейрохірург лікарні Тарас Микитин, передає пресслужба Львівської міськради.

За словами Тараса Микитина, у 7-річного хлопчика торік лікарі діагностували рідкісне генетичне захворювання — атиповий синдром Ретта, що викликає затримку розвитку і важку медикаментозну резистентну епілепсію. Жодні ліки цій дитині не допомагали. Напади судом у хлопчика виникали до 40 разів на день.

«Після обстежень, ми разом з неврологами дійшли висновку, що покращити стан дитини може лише операція на мозку. Таку операцію ми провели вперше, і вона пройшла успішно», – розповів лікар.

Реклама партнерів

З його слів, при епілепсії до оперативного втручання вдаються лише тоді, коли інші методи не допомагають. І рішення про операцію нейрохірург не приймає сам: це спільне рішення невролога і нейрохірурга.

Дитяча неврологиня дитячої лікарні Марія Павлюк провела хлопчику іктальний відео-ЕЕГ моніторинг, тобто записала електроенцефалограму під час судом. Проаналізувавши результати обстеження, лікарка дійшла висновку: допомогти хлопчику може оперативне втручання.

До операційної бригади 25 листопада увійшли нейрохірурги: доцент Ужгородського національного університету Юрій Чомоляк та лікарі дитячої лікарні: Тарас Микитин, Ігор Гоменюк і анестезіолог Роман Мокрий.

«Максимкові ми вперше в нашій лікарні зробили операцію, яка називається кальозотомія. Справа в тому, що права і ліва півкулі головного мозку з’єднані між собою мозолистим тілом. Права відповідає за роботу лівої, а ліва – за роботу правої. Ми розсікли повністю мозолисте тіло, аби перервати цей зв’язок. Тільки у такий спосіб можна було звільнити дитину від важких нападів судом, особливо дроп-атак, під час яких він різко падав», – пояснив Тарас Микитин.

Зі слів нейрохірурга, кальозотомія – це паліативна операція. Після такого оперативного втручання не слід очікувати, що епілепсія зовсім зникне. Судоми можуть виникати. Але не буде вже дроп-атак, при яких дитина різко падає, і самі судоми виникатимуть не так часто, як раніше, і будуть значно меншої інтенсивності та тривалості.

Сьогодні хлопчик ще перебуває у відділенні дитячої лікарні, однак його стан покращується.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР